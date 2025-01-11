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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года B "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года B "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года B "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - August 10, 2022
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 10 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - June 28, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 28 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - March 15, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - September 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - April 27, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 B "Первый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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