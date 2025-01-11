Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года B "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 10 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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