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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года N "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года N "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года N "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Норидж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Spink UK за 1150 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - June 26, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - January 11, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - January 11, 2023
Продавец Spink
Дата 11 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - October 2, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - October 2, 2022
Продавец Spink
Дата 2 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 2, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - June 1, 2014
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Stack's - December 18, 2008
Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Stack's - December 18, 2008
Продавец Stack's
Дата 18 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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