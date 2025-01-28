Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года N "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Норидж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Spink UK за 1150 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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