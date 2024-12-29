Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года E "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Эксетер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Spink UK за 1300 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
Сохранность
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- Spink (7)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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