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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года E "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года E "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года E "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Spink UK за 1300 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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