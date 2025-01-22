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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года N "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года N "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года N "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Норидж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
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  • London Coins (3)
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  • Spink (2)
  • Taisei (1)
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Третий тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Третий тип" на аукционе Taisei - November 17, 2019
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Третий тип" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Третий тип" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Третий тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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