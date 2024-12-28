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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года E "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года E "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года E "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Spink UK за 580 GBP. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Первый тип" на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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