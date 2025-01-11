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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Spink UK за 1700 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Sedwick - November 8, 2024
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность G
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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