Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года E "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Эксетер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Spink UK за 520 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
Сохранность
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Где продать?
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