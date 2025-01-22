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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года E "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года E "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года E "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Spink UK за 520 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
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  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (2)
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 E "Третий тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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