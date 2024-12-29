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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года y "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Третий тип" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Spink UK за 1200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Третий тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Третий тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1 шиллинг 1696 y "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность F
Цена
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