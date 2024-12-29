Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года y "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Третий тип" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Spink UK за 1200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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