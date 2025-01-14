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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года C "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года C "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года C "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Третий тип" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 8 апреля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (2)
  • London Coins (1)
  • Spink (2)
Великобритания 1 шиллинг 1696 C "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 C "Третий тип" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 C "Третий тип" на аукционе DNW - April 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 C "Третий тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 C "Третий тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 C "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность FR
Цена
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Где продать?

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