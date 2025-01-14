Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года C "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Третий тип" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 8 апреля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- DNW (2)
- London Coins (1)
- Spink (2)
Где продать?
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