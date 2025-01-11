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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года C "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года C "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года C "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе Spink - June 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Первый тип" на аукционе CNG - January 8, 2007
Продавец CNG
Дата 8 января 2007
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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