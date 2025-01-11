Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года C "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (2)
- DNW (5)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- London Coins (2)
- Morton & Eden (2)
- Spink (4)
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск