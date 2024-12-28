Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1696 года Y "Первый тип". Прописная буква "Y" (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Прописная буква "Y"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком Y. Прописная буква "Y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Spink UK за 900 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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