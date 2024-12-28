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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1696 года Y "Первый тип". Прописная буква "Y" (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Прописная буква "Y"

Аверс монеты - 1 шиллинг 1696 года Y "Первый тип" Прописная буква "Y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1696 года Y "Первый тип" Прописная буква "Y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1696 года "Первый тип" со знаком Y. Прописная буква "Y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Spink UK за 900 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 270 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2017
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Stack's - July 21, 2005
Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Stack's - July 21, 2005
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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