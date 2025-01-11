Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года y "Первый тип". Строчная буква "y" (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Строчная буква "y"
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком y. Строчная буква "y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
1436 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Fellows Auctioneers Ltd
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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