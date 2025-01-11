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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года y "Первый тип". Строчная буква "y" (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Строчная буква "y"

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года y "Первый тип" Строчная буква "y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года y "Первый тип" Строчная буква "y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком y. Строчная буква "y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (3)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
1436 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - February 29, 2024
Продавец Fellows Auctioneers Ltd
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 y "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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