Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года B "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2821 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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