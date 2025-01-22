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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года B "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года B "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года B "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2821 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе London Coins - March 6, 2016
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Третий тип" на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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