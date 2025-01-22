Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года B "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Daniel Frank Sedwick, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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