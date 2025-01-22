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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года B "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года B "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года B "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Daniel Frank Sedwick, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Sedwick - November 8, 2024
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - March 4, 2015
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Heritage - October 30, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Heritage - October 30, 2014
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 B "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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