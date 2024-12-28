Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года N "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Норидж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5250 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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