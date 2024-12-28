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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года N "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года N "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года N "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Норидж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Первый тип" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5250 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (7)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 N "Первый тип" на аукционе Spink - June 25, 2014
Продавец Spink
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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