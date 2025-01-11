Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года N "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Ранняя арфа
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Норидж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком N. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Spink UK за 1400 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 155 GBP
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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