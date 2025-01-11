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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года N "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Ранняя арфа

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Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Норидж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком N. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Spink UK за 1400 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 155 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе Solidus Numismatik - January 13, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 января 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе Numisor - November 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе Numisor - May 18, 2016
Продавец Numisor
Дата 18 мая 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе Numisor - November 30, 2015
Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 N "Первый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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