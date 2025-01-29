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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1696 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крона 1696 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 крона 1696 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink and Son

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 крона
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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