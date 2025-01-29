Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1696 года (Великобритания, Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30 гр
- Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 крона
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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