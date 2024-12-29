Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года C "Первый тип". Поздняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Поздняя арфа
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (12)
Цены на аукционах
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