Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года Y "Первый тип". Ранняя арфа. Прописная буква "Y" (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Ранняя арфа. Прописная буква "Y"
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком Y. Ранняя арфа. Прописная буква "Y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 575 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2024
Сохранность VF20 NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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