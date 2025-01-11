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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года Y "Первый тип". Ранняя арфа. Прописная буква "Y" (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Ранняя арфа. Прописная буква "Y"

Аверс монеты - 6 пенсов 1696 года Y "Первый тип" Ранняя арфа Прописная буква "Y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1696 года Y "Первый тип" Ранняя арфа Прописная буква "Y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком Y. Ранняя арфа. Прописная буква "Y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 575 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Heritage - November 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2024
Сохранность VF20 NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе 2020 Auctions - July 7, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Первый тип" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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