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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года B "Первый тип". Поздняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Поздняя арфа

Аверс монеты - 6 пенсов 1696 года B "Первый тип" Поздняя арфа - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1696 года B "Первый тип" Поздняя арфа - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком B. Поздняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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