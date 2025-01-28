Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года B "Первый тип". Поздняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Поздняя арфа
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком B. Поздняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Где продать?
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