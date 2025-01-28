Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Spink UK за 1700 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF25 NN Coins
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность VF25 NN Coins
Цена
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