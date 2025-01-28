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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1696 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1696 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Spink UK за 1700 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Silicua Coins (2)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF25 NN Coins
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - November 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - April 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 апреля 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность PO
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность FR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность VF25 NN Coins
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность FR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Silicua Coins - October 3, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность VF25 NN Coins
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 "Второй тип" на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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