Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Поздняя арфа. Большие короны
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск