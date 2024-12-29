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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Поздняя арфа. Большие короны

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Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1696 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания 6 пенсов 1696 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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