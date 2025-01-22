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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года B "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Ранняя арфа

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком B. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1300 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1467 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе St James’s - December 7, 2022
Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2017
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - April 24, 2014
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - April 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 B "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 11, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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