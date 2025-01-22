Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года B "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Ранняя арфа
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком B. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1300 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1467 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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