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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Поздняя арфа. Малые короны

Аверс монеты - 6 пенсов 1696 года "Первый тип" Поздняя арфа Малые короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1696 года "Первый тип" Поздняя арфа Малые короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Spink UK за 65 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов 1696 "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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