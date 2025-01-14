Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Поздняя арфа. Малые короны
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип". Поздняя арфа. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Spink UK за 65 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
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