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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1696 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1696 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1696 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1696 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Spink UK за 4500 GBP. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1656 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF20 ICG
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе New York Sale - January 12, 2022
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Goldberg - June 4, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Goldberg - June 4, 2014
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2014
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1696 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1696 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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