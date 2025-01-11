Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1696 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1696 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Spink UK за 4500 GBP. Торги состоялись 3 апреля 2023.
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF20 ICG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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