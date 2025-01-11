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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года E "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1696 года E "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1696 года E "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Третий тип" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе NOONANS за 800 GBP. Торги состоялись 16 апреля 2024.

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Великобритания 6 пенсов 1696 E "Третий тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
996 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Третий тип" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 E "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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