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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года Y "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1696 года Y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1696 года Y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Третий тип" со знаком Y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Spink UK за 600 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Третий тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 6 пенсов 1696 Y "Третий тип" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность F
Цена
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