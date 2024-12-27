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Фартинг 1696 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - Фартинг 1696 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Фартинг 1696 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Фартинг
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1696 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1352 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 4500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
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Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
4953 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Великобритания Фартинг 1696 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2010
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1696 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

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