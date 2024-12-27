Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1696 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Фартинг
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1696 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1352 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 4500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
4953 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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