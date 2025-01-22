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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года N "Первый тип". Поздняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Поздняя арфа

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Норидж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (12)

Цены на аукционах

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