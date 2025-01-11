Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1696 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1696 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1696 проданному на аукционе SINCONA AG за 1650 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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