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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1696 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 гинея 1696 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 гинея 1696 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1696 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1696 проданному на аукционе SINCONA AG за 1650 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1696 "Первый тип" на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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