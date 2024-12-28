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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года E "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Ранняя арфа

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Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком E. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
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  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • London Coins (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (5)
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность PO
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1696 E "Первый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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