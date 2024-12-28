Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года E "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Ранняя арфа
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Эксетер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком E. Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
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