flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1696 года y "Первый тип". Ранняя арфа. Строчная буква "y" (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Ранняя арфа. Строчная буква "y"

Аверс монеты - 6 пенсов 1696 года y "Первый тип" Ранняя арфа Строчная буква "y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1696 года y "Первый тип" Ранняя арфа Строчная буква "y" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком y. Ранняя арфа. Строчная буква "y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1216 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 850 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • CNG (4)
  • Davissons Ltd. (2)
  • DNW (5)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (6)
  • Künker (2)
  • London Coins (15)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • NOONANS (1)
  • Numismatica Ars Classica (2)
  • Spink (7)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2021
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1696 y "Первый тип" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1696 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1696 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть