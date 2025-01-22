Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1696 года y "Первый тип". Ранняя арфа. Строчная буква "y" (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Ранняя арфа. Строчная буква "y"
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1696 года "Первый тип" со знаком y. Ранняя арфа. Строчная буква "y". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1216 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 850 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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