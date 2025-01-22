Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года B "Первый тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Малые короны
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком B. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 750 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
846 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
123
Где продать?
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