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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года B "Первый тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Малые короны

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Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком B. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 750 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
846 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность G
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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