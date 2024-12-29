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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года E "Третий тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Большие короны

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком E. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Spink UK за 240 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.

Сохранность
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  • Spink (1)
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Heritage - February 22, 2018
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Heritage - February 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 74 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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