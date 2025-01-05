Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года E "Первый тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Малые короны
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Эксетер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком E. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (4)
- DNW (2)
- Goldberg (1)
- Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
- London Coins (4)
- Spink (7)
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск