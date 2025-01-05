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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года E "Первый тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Малые короны

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком E. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (4)
  • Spink (7)
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе CNG - November 13, 2019
Продавец CNG
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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