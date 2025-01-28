Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года E "Первый тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Большие короны
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Эксетер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком E. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4747 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 719 USD. Торги состоялись 4 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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