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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года E "Первый тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Большие короны

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком E. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4747 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 719 USD. Торги состоялись 4 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 109 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Goldberg - September 6, 2011
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Первый тип" на аукционе Goldberg - September 6, 2011
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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