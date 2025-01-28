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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года B "Первый тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Большие короны

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком B. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 620 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 B "Первый тип" на аукционе Spink - June 24, 2010
Продавец Spink
Дата 24 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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