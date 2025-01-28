Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года B "Первый тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Большие короны
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком B. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 620 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2013.
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Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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