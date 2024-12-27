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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года C "Третий тип". Большие короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Большие короны

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Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком C. Большие короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 280 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность F
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность F
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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