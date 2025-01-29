Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года y "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 23187 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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