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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года y "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года y "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года y "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 23187 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 5, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 7, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 29, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 y "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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