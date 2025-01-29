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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года E "Третий тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Малые короны

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком E. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Spink UK за 520 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность XF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Великобритания 6 пенсов 1697 E "Третий тип" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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