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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года C "Первый тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Малые короны

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года C "Первый тип" Малые короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года C "Первый тип" Малые короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком C. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roma Numismatics (1)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Roma Numismatics - April 13, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - March 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - January 30, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 января 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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