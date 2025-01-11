Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года C "Первый тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Малые короны
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком C. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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