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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 30 марта 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность F
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Второй тип" на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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