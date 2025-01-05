Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 30 марта 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (13)
- Baldwin's of St. James's (2)
- CNG (2)
- Goldberg (1)
- London Coins (13)
- Morton & Eden (1)
- Sedwick (2)
- Spink (8)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1697 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск