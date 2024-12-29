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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года N "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года N "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года N "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Норидж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 32959 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F DETAILS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - January 16, 2019
Продавец DNW
Дата 16 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 5, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 N "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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