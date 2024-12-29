Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года N "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Норидж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Первый тип" со знаком N. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 32959 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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