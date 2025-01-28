Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года C "Третий тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Малые короны
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком C. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе Spink UK за 750 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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