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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года C "Третий тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Малые короны

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Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком C. Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе Spink UK за 750 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 C "Третий тип" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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