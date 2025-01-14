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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года "Третий тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Малые короны

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года "Третий тип" Малые короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года "Третий тип" Малые короны - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип". Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2261 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1725 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Numisor - May 18, 2016
Продавец Numisor
Дата 18 мая 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность F15 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 21, 2010
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 21, 2010
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 "Третий тип" на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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