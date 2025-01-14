Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года "Третий тип". Малые короны (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Малые короны
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип". Малые короны. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2261 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1725 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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