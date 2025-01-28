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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года B "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года B "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года B "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 650 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Spink (1)
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе London Coins - December 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - March 5, 2015
Великобритания 6 пенсов 1697 B "Третий тип" на аукционе Heritage - March 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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