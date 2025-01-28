Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года B "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 650 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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