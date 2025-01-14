Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1697 года Y "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком Y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 500 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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