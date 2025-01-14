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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1697 года Y "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1697 года Y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1697 года Y "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1697 года "Третий тип" со знаком Y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 500 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 6 пенсов 1697 Y "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Великобритания 6 пенсов 1697 Y "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1697 Y "Третий тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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