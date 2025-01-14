flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1697 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крона 1697 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 крона 1697 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 крона
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1697 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 37000 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (1)
  • DNW (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (8)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
1767 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность F
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Stack's - November 18, 2012
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1697 на аукционе Spink - April 15, 2004
Продавец Spink
Дата 15 апреля 2004
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 крона 1697 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1697 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 крона Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть