Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1697 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30 гр
- Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 крона
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1697 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 37000 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (1)
- DNW (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- London Coins (2)
- NOONANS (1)
- Spink (8)
- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 крона 1697 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск