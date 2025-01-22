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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1697 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1697 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1697 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1697 года. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 340 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
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Великобритания 1/2 гинеи 1697 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1697 на аукционе Soler y Llach - October 29, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1697 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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