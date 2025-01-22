Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1697 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1697 года. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 340 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
Сохранность
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Где продать?
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