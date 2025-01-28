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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1697 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 гинея 1697 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 гинея 1697 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1697 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 32504 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1697 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1697 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания 1 гинея 1697 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Великобритания 1 гинея 1697 "Второй тип" на аукционе CNG - September 17, 2020
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
2250 $
Цена в валюте аукциона 2250 USD
Великобритания 1 гинея 1697 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Великобритания 1 гинея 1697 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1697 "Второй тип" на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1697 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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