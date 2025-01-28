Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1697 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1697 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 32504 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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